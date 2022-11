Copa: veteranos Messi e Lewandowski se enfrentam por vaga nas oitavas

Agência Brasil

Dois dos atacantes mais intimidadores do futebol mundial, o argentino Lionel Messi, de 35 anos, e o polonês Robert Lewandowski, de 34 anos, ficarão frente a frente na quarta-feira em um duelo que vale vaga nas oitavas de fina da Copa do Mundo do Catar.

Messi marcou duas vezes no início da campanha da Argentina no Mundial, que incluiu uma das maiores zebras da história do torneio na derrota para a Arábia Saudita, antes da Albiceleste se redimir vencendo o México na segunda rodada.

O brilhante argentino, cuja equipe é uma das favoritas ao torneio, está jogando sua quinta e última Copa do Mundo, o que significa que é sua última chance de igualar Diego Maradona e levantar o troféu para sua ansiosa pátria.

“Tivemos que dar paz de espírito a todos para poder abordar o jogo da Polônia de uma maneira diferente”, disse Messi após a extraordinária pressão em torno da partida contra o México.

Com a Argentina em segundo no Grupo C com três pontos, um atrás dos poloneses, eles devem vencer para ter certeza de que avançarão às oitavas e manterão vivo seu sonho de um terceiro título da Copa do Mundo

Um empate também seria suficiente para os sul-americanos, desde que México e Arábia Saudita também empatem.

Lewandowski emotivo

Como Messi, Lewandowski também é o maior artilheiro de sua seleção e está possivelmente em sua última missão em uma Copa do Mundo. Ele tem estado em grande forma para o antigo clube de Messi, o Barcelona, e também teve um começo emocionante no Catar.

Lewandowski desperdiçou um pênalti no empate da Polônia com o México na estreia antes de marcar seu primeiro gol em uma Copa do Mundo na vitória de 2 a 0 sobre a Arábia Saudita.

Isso o levou às lágrimas.

“Quanto mais velho eu fico, mais emotivo fico, e estou ciente de que pode ser minha última Copa do Mundo na verdade”, disse Lewandowski.

A Polônia, que não chega à segunda fase do torneio desde 1986, se classifica para as oitavas com uma vitória ou um empate diante da Argentina.