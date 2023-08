A Coreia do Norte afirmou ter realizado uma simulação de ataque nuclear contra a Coreia do Sul na noite dessa quarta-feira (30). Dois mísseis balísticos de curto alcance foram lançados para o mar como parte de um “ensaio de ataque nuclear tático”, em resposta aos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Os exercícios dos EUA aconteceram ao longo de 11 dias.

De acordo com informações das forças armadas da Coreia do Norte, os disparos eram um “ensaio de ataque nuclear tático, simulando ataques à terra queimada contra os principais centros de comando e aeródromos operacionais” do outro lado da fronteira, na Coreia do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou na terça-feira que o objetivo dos exercícios militares é preparar o exército para uma guerra contra a Coreia do Sul.

Veja mais:Assista: Adolescente que está de resguardo é estuprada pelo próprio irmão e tem pontos da cirurgia estourados em Manaus. Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST