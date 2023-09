Corpo de aliens são falsos, dizem cientistas

Em imagens, duas figuras de aliens descritas como corpos de seres não humanos no Congresso do México, na terça-feira, 12, causou espanto e comentários nas redes sociais. Ufólogo e jornalista mexicano Jaime Maussan disse terem sido encontrados no Peru, eram de estatura pequena e cor acinzentada.

“É a rainha de todas as evidências”, disse Maussan. “É isso: se o DNA está nos mostrando que eles são seres não humanos e que não há nada parecido com isso no mundo, nós deveríamos considerar isso como tal.” Mas ele alertou que ele ainda não queria se referir aos corpos como “extraterrestres”.

Os corpos aparentemente dessecados teriam sido encontrados no deserto costeiro peruano de Nazca. A maioria atribui as Linhas de Nazca a antigas comunidades indígenas, mas as formações capturaram a imaginação de muitos.

Em 2017, Maussan fez alegações semelhantes no Peru, e um relatório do Ministério Público do país e foi constado que seriam “bonecos fabricados recentemente, que foram cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele”.

O relatório acrescenta que os bonecos foram feitos pelo homem e que “não são restos mortais de alienígenas ancestrais que tentaram apresentar”, acabando assim com os mistério.

Redação AM POST