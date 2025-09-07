Cortes em cabos submarinos no Mar Vermelho afetam internet ao redor do mundo

Notícias do Mundo – A Microsoft confirmou neste sábado (6) que múltiplos cabos submarinos de internet no Mar Vermelho foram danificados, comprometendo parte da conectividade global. Segundo a empresa, clientes da plataforma Azure, serviço de computação em nuvem, podem enfrentar instabilidades devido à falha.

PUBLICIDADE

De acordo com o comunicado, o tráfego de dados que conecta a Ásia à Europa, passando pelo Oriente Médio, foi o mais afetado. A companhia informou que está trabalhando em rotas alternativas para reduzir os impactos sobre usuários e que negocia novas parcerias com provedores da região a fim de garantir maior estabilidade da rede.

O Mar Vermelho é considerado um dos principais corredores de telecomunicações do planeta, funcionando como elo estratégico entre a Europa, a África e a Ásia por meio do Egito. Por ali passam cabos que transportam grande parte da informação digital usada globalmente, tornando a região essencial para o fluxo de dados.

PUBLICIDADE

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Contudo, o reparo e a manutenção desses cabos enfrentam obstáculos constantes. Além de desafios técnicos, a região sofre com a instabilidade política e militar. Recentemente, ataques de rebeldes Houthis a embarcações comerciais aumentaram os riscos para operações, prejudicando tanto o comércio internacional quanto os serviços de infraestrutura digital.

A Microsoft ressaltou que as equipes de engenharia estão em monitoramento constante e devem manter os clientes informados sobre o progresso das ações para mitigar os prejuízos. Ainda não há previsão oficial para a normalização total dos serviços.