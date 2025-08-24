Criança de 2 anos perde o braço em acidente com escada rolante

Notícias do Mundo – Um grave acidente ocorrido em um shopping de Ecaterimburgo, na Rússia, deixou uma criança de apenas 2 anos gravemente ferida neste fim de semana. O menino teve o braço arrancado após prender a mão no mecanismo de uma escada rolante, em um episódio que chocou frequentadores e mobilizou equipes de socorro.

De acordo com informações preliminares, a mãe da criança teria se distraído por alguns segundos enquanto ambos utilizavam a escada para subir de andar. Nesse intervalo, o menino se abaixou e acabou introduzindo a mão no equipamento. O impacto foi devastador: o braço e parte do antebraço foram esmagados e arrancados pelo mecanismo.

O desespero tomou conta do local, mas rapidamente um homem que estava próximo correu para prestar os primeiros socorros. Ele improvisou um torniquete, controlando o sangramento até a chegada da ambulância, que levou a criança ao hospital mais próximo.

O Comitê Investigativo Russo foi acionado e isolou imediatamente a área do acidente para realizar perícia e verificar eventuais falhas de segurança no equipamento. O braço da criança foi recolhido e preservado em gelo, mas, apesar da tentativa de reimplante, os médicos não conseguiram realizar o procedimento.

Segundo familiares, o menino precisou ser colocado em coma induzido para passar por cirurgia e segue internado na UTI. Relatos locais apontam que seu estado de saúde, apesar da gravidade do acidente, é estável. O caso levanta preocupações sobre a segurança em shoppings da região e a necessidade de reforçar a atenção com crianças em locais públicos que utilizam escadas rolantes.