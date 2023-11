Ao ver um “brinquedo” no quintal da avó, Angelo Owens, um menino de 9 anos, nem imaginava o perigo que estava enfrentando. O garoto, residente na Flórida, nos Estados Unidos, ficou frente a frente com uma das serpentes mais venenosas do mundo, uma cascavel diamante com mais de um metro e meio, acreditando que fosse um urso de pelúcia. O caso aconteceu na última quarta-feira, 8, de acordo com o canal Wesh 2.

Angelo estava no jardim da casa de sua avó em Longwood quando notou algo no canto. Ao perceber que não era um ursinho, mas sim uma cobra, o menino foi contar para sua família, que inicialmente não demonstrou muita preocupação, pois todos pensaram que era uma espécie inofensiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais matérias sobre o Brasil e o mundo. Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

A tranquilidade durou até os familiares ouvirem um ruído. “Apenas um chiado bem alto. Dava para ouvir a duas ou três casas de distância – era alto”, disse o pai do menino ao Wesh 2. Eles chegaram a chamar o Departamento de Conservação da Flórida, mas os policiais que foram até o local afirmaram que não estavam aptos para lidar com serpentes venenosas e forneceram uma lista de pessoas que poderiam.

Um especialista foi então chamado e conseguiu capturar o animal. A serpente foi encaminhada para um centro de répteis que extrairá seu veneno para produzir soro.

Estadão Conteúdo