Criança fica presa em grade e morre esmagada por elevador

Redação AM POST

Um menino, identificado como Mohammad Huzaifa Shaikh, de 5 anos, morreu esmagado após acidente no elevador do apartamento onde morava em Mumbai, na Índia.

Continua depois da Publicidade

Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança do local, onde mostram o menino com seus dois irmãos no ascensor. No momento de sair, as duas crianças saem primeiro e Mohammad acaba ficando preso entre a porta e a grade de segurança do elevador.

Outro morador havia acionado o ascensor e ao se movimentar, acabou esmagando o menino.

Ele ainda foi socorrido e levado ao hospital, mas já chegou morto na unidade.