Criança passa por cirurgia para remover feto do irmão do crânio

Um caso extremamente raro surpreendeu médicos do Huashan Hospital, na China, e foi parar nas páginas da revista norte-americana Neurology. Trata-se de uma paciente de apenas 1 ano que precisou passar por uma cirurgia para remover o feto de seu irmão gêmeo que ficou alojado dentro do seu cérebro.

A anomalia é conhecida na ciência como “feto no feto” e foi registrada 200 vezes na história, sendo somente 18 vezes delas na região do crânio. Essa condição ocorre quando o embrião entra e se desenvolve no corpo do irmão, nutrindo-se do sangue de seu hospedeiro.

A situação foi descoberta no ano passado quando os pais notaram que a filha – que já havia sido diagnosticada com hidrocefalia – estava apresentando dificuldades motoras e um crescimento exacerbado na cabeça. Ao levarem a menina ao hospital, tomografias computadorizadas revelaram a rara condição.

Conforme documentado na revista, o feto possuía 10 centímetros de comprimento, tendo chegado a desenvolver algumas partes do corpo, como ossos, unhas e membros superiores.

– O feto no feto intracraniano surge de blastocistos não separados. As partes unidas se desenvolvem no prosencéfalo do feto hospedeiro e envolvem o outro embrião durante o dobramento da placa neural – explicou o neurologista Zongze Li, segundo informações do jornal Daily Star.

A cirurgia em questão foi realizada sem intercorrências, e o feto foi removido. Entretanto, ainda não se tem conhecimento se a paciente desenvolverá alguma sequela em decorrência do quadro.

Fonte: Pleno.News