Criança venezuelana morre após comer alimento achado em lixão

A morte de uma criança comoveu toda a Venezuela. Após 30 dias, o venezuelano, Rudy Jose Arzolar Olivero, de 47 anos, permanece enlutado depois que um dos seus sete filhos morreu por ingerir comida de um lixão. As informações são da BBC News Brasil.

No dia 7 de abril, Rudy, como de costume, reuniu a sua família e foi até o lixão da região em que vivem para coletar vidro, plástico e ferro a fim de conseguir alguns bolívares (moeda venezuelana), e assim continuar resistindo ao colapso econômico do país. O pai contou à BBC News que após a coleta, retornou para casa, mas seus filhos permaneceram no local.

– Depois de coletar lixo, vim para casa e meus filhos ficaram lá. Pouco depois, minha filha veio correndo e gritando: “Papai, acho que o Manuel está envenenado, porque está no chão sem conseguir se mexer” – relatou.

MÉDICOS IGNORAM

O menino identificado como Manuel Arzolar, de 12 anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Caicara. Lá, os médicos realizaram uma lavagem estomacal no adolescente.

Já com os batimentos cardíacos fracos e tendo uma convulsão, os médicos solicitaram, em caráter de urgência, a transferência do menor para o Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín a fim de realizar uma nova lavagem estomacal. Ao chegar ao hospital, a irmã do menino contou que os médicos ignoraram a orientação e nada foi feito; após quatro horas o menino veio a óbito.

Com o documento de óbito apontando a causa da morte por intoxicação alimentar, Rudy não deixou de demonstrar a sua insatisfação.

– Meu filho morreu após comer lixo, mas também porque os médicos o ignoraram – reclamou.

De acordo com a BBC Mundo, a Prefeitura de Maturín e o Hospital Manuel Núñez Tovar não se pronunciaram sobre a investigação da causa da morte.

