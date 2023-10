Cristiano Ronaldo pode ser punido com 100 chibatadas por beijo em iraniana

O astro do futebol Cristiano Ronaldo está enfrentando a possibilidade de ser acusado de adultério por um gesto de agradecimento que ocorreu durante sua recente visita ao Irã. Segundo informações divulgadas pela mídia italiana nesta quinta-feira (12), essa acusação pode resultar em punições severas, como até 100 chibatadas, caso o jogador retorne ao Irã em outra oportunidade.

O encontro em questão aconteceu durante o mês de setembro, quando o time de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, enfrentou o Persépolis no Irã, em um jogo pelo Grupo E da Champions League Asiática. A situação que levou às possíveis acusações de adultério ocorreu quando Ronaldo recebeu um presente da artista iraniana Fatemeh Hamami.

Fatemeh Hamami é conhecida por sua notável habilidade de pintura, mesmo enfrentando dificuldades físicas, pois possui 85% do corpo paralisado devido a complicações no nascimento. Como um gesto de gratidão pelo presente, Cristiano Ronaldo abraçou e beijou o rosto da artista. No entanto, esse tipo de demonstração pública de afeto entre pessoas que não são casadas é proibido no Irã.

O encontro e o presente foram compartilhados por Fatemeh Hamami em sua conta no Instagram. A situação gerou debate e preocupação sobre as possíveis consequências para Cristiano Ronaldo, caso ele retorne ao Irã no futuro.

O adultério é considerado um crime no Irã, e as punições podem variar de acordo com as circunstâncias do caso. Se Cristiano Ronaldo for oficialmente acusado e considerado culpado, ele poderá enfrentar punições severas, incluindo chibatadas.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a situação ou se as autoridades iranianas tomarão medidas em relação a esse incidente.