Dançarina famosa é presa por usar ‘técnicas de sedução’ no Egito; veja vídeo

Notícias do Mundo – A bailarina italiana Linda Martino, um dos nomes mais populares da dança do ventre no Egito, foi presa pelas autoridades locais sob a acusação de “imoralidade”, após vídeos seus com performances consideradas “provocativas” viralizarem nas redes sociais. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e uma carreira consolidada no Cairo, onde vive há quatro anos, Linda agora enfrenta um dos episódios mais polêmicos de sua trajetória profissional.

Segundo o Ministério Público egípcio, os vídeos da dançarina “usam técnicas de sedução” e expõem “áreas sensíveis do corpo”, caracterizando uma ameaça aos “valores familiares e da sociedade”. Linda permanece presa preventivamente em uma cadeia da capital egípcia, enquanto aguarda a conclusão das investigações.

PUBLICIDADE

A artista ficou conhecida por suas apresentações em casas noturnas do Cairo e por seu estilo ousado, que mistura coreografias tradicionais com elementos contemporâneos. Seus vídeos acumulam milhões de visualizações no TikTok, YouTube e Instagram, conquistando fãs em diversos países. No entanto, o sucesso digital acabou se tornando alvo das autoridades egípcias, que classificaram seu conteúdo como “incitação ao vício”.

Um dos vídeos, em particular, levou à abertura do processo judicial. De acordo com relatório da Promotoria, Linda teria “deliberadamente utilizado roupas provocantes” e realizado movimentos de dança com “insinuações sexuais”, violando o que chamam de “decência pública”. Ainda segundo os promotores, a artista agiu “em desacordo com os valores morais do país islâmico”.

Leia também: Operação Militia: Veja os detalhes da ação que prendeu policiais envolvidos com milícia em Manaus

PUBLICIDADE

Linda nega as acusações e afirma estar sendo vítima de perseguição cultural. Segundo sua defesa, os vídeos são de natureza artística e não têm o objetivo de ofender ou subverter as normas sociais. “Meu trabalho é dançar, entreter. A dança do ventre é parte da cultura egípcia e sempre foi respeitada. Eu respeito o país onde vivo e sigo suas leis”, disse a dançarina, por meio de nota divulgada por seu advogado.

Apesar da dança do ventre ser uma forma de arte amplamente praticada e valorizada no Egito, a presença de dançarinas estrangeiras nas redes sociais tem enfrentado resistência. Nos últimos anos, o governo egípcio vem intensificando a repressão contra influenciadoras digitais e artistas que utilizam a internet para divulgar conteúdos considerados “inapropriados”.