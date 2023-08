Morreu aos 36 anos Darren Kent, um ator britânico que apareceu em Game of Thrones e Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes. O anúncio da morte foi feito pelo perfil no Twitter da Carey Dodd Associates, agência que administrava a carreira do ator. A causa não foi divulgada.

“É com profunda tristeza que precisamos anunciar que nosso querido amigo e cliente Darren Kent faleceu pacificamente na sexta-feira (11). Os pais e o melhor amigo estavam ao lado dele. Nossos pensamentos e amor estão com a família dele neste momento difícil. RIP meu amigo”, diz o texto da publicação.

Kent interpretou um pastor de cabras em Game of Thrones, em oposição direta à estrela da série Emilia Clarke. Na cena, ele leva o corpo carbonizado da pequena filha para Daenerys Targaryen ver após ataque de um dos dragões da personagem.

Ele também esteve no último Dungeons & Dragons, lançado este ano, no qual interpretou um cadáver reanimado.

De acordo com o IMDB, ele tomou parte em mais de 50 títulos, entre papéis em séries, curtas, cinema e direção. Como produções de destaque estão participações em Branca de Neve e o Caçador, a série de TV Les Misérables e Shameless, entre várias outras.

Em 2011 Kent estrelou o curta Sunny Boy onde, a exemplo dele próprio, interpretou um jovem com uma doença de pele. No papel, o adolescente não podia tomar sol.

De acordo com a Variety, o ator venceu o prêmio Van D’or Awards em 2012 de melhor ator pela personagem. Ele também foi premiado como roteirista e diretor pelo curta You Know Me, de 2021, vencendo o January Award.

Ainda conforme a publicação, além da condição cutânea, ele sofria de osteoporose e artrite.

Estadão