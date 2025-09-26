A notícia que atravessa o Brasil!

Delegação brasileira se une a países que abandonaram plenário para boicotar discurso de Netanyahu na ONU; assista

Diplomatas deixam plenário em protesto contra descumprimento de decisões internacionais.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 11:10 - Atualizado em 26/09/2025 às 11:42

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – Diplomatas brasileiros e delegações de outros países deixaram a plenária da Assembleia Geral da ONU em Nova York pouco antes do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira (26/9).

O ato foi organizado como forma de protesto contra o que os países consideram descumprimento de decisões do Tribunal Penal Internacional (TPI) e da Corte Internacional de Justiça (CIJ). A saída do plenário aconteceu no terceiro dia da Assembleia Geral da ONU, em um gesto simbólico que reforça a insatisfação internacional com ações do governo israelense.

Representantes do Brasil e de outras nações sinalizaram que o boicote é uma demonstração de posicionamento diplomático diante de situações consideradas violação de normas e resoluções internacionais, sem que haja confrontos diretos no plenário.

O gesto chama atenção para a atuação diplomática brasileira no cenário global, reafirmando o compromisso do país com o respeito às decisões de tribunais internacionais e à promoção do direito internacional.

Leia mais: Trump diz que não permitirá anexação da Cisjordânia à Israel

 

