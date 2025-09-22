Departamento do Tesouro dos EUA acusa Alexandre de Moraes de censura e arbitrariedades

Notícias do Mundo – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acusou nesta segunda-feira (22/9) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de conduzir uma “campanha opressiva de censura e detenções arbitrárias” no Brasil. A declaração foi feita após o governo Donald Trump impor sanções contra Viviane Barci, esposa do magistrado.

O nome de Viviane e de uma empresa ligada à família de Moraes foi incluído na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, que prevê punições a pessoas e entidades acusadas de violar direitos humanos ou praticar corrupção. As medidas foram publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e no site oficial do Departamento do Tesouro dos EUA.

“As ações de hoje deixam claro que o Departamento do Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos”, afirmou Bessent.

As sanções atingem principalmente o campo econômico, com bloqueio de bens e contas bancárias nos Estados Unidos ou em instituições financeiras que tenham vínculo com o sistema norte-americano.

A decisão do governo Trump ocorre em meio a críticas internacionais sobre a atuação de Moraes, especialmente em investigações relacionadas a desinformação e ataques às instituições. O secretário também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao destacar que aliados do político foram alvos de medidas consideradas “abusivas” pelo STF.