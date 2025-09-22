A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Departamento do Tesouro dos EUA acusa Alexandre de Moraes de censura e arbitrariedades

As sanções atingem principalmente o campo econômico, com bloqueio de bens e contas bancárias.

Por Jonas Souza

22/09/2025 às 14:39

Ver resumo

Notícias do Mundo – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acusou nesta segunda-feira (22/9) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de conduzir uma “campanha opressiva de censura e detenções arbitrárias” no Brasil. A declaração foi feita após o governo Donald Trump impor sanções contra Viviane Barci, esposa do magistrado.

PUBLICIDADE

Leia mais: Empresa ligada à esposa de Alexandre de Moraes comprou R$ 16 milhões em imóveis em 2025

O nome de Viviane e de uma empresa ligada à família de Moraes foi incluído na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, que prevê punições a pessoas e entidades acusadas de violar direitos humanos ou praticar corrupção. As medidas foram publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e no site oficial do Departamento do Tesouro dos EUA.

PUBLICIDADE

“As ações de hoje deixam claro que o Departamento do Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos”, afirmou Bessent.

As sanções atingem principalmente o campo econômico, com bloqueio de bens e contas bancárias nos Estados Unidos ou em instituições financeiras que tenham vínculo com o sistema norte-americano.

A decisão do governo Trump ocorre em meio a críticas internacionais sobre a atuação de Moraes, especialmente em investigações relacionadas a desinformação e ataques às instituições. O secretário também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao destacar que aliados do político foram alvos de medidas consideradas “abusivas” pelo STF.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem de 27 anos é preso em Manaus por armazenar pornografia infantil

A denúncia partiu da mãe de uma criança de 10 anos, que encontrou vídeos e mensagens de cunho sexual no celular da filha.

há 1 minuto

Amazonas

MPF acompanha situação precária de escola indígena em Ipixuna

A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do MPF.

há 11 minutos

Amazonas

Corpos das três vítimas fatais de acidente entre bote e moto aquática chegam em comunidades do Amazonas para velório

O empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, irmão do jornalista Ronaldo Tiradentes, também está envolvido no acidente.

há 14 minutos

Pará

DJ Juninho Show morre em acidente de moto no interior do Pará

Além da carreira artística, Carlos também atuava como servidor na Secretaria de Saúde do município

há 19 minutos

Polícia

Entregador é encontrado morto após ser sequestrado no interior do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas informou que as investigações já foram iniciadas para identificar os autores do sequestro e do homicídio.

há 39 minutos