Depois de banir Trump, Twitter e Facebook perderam US$ 51 bi em valor de mercado

O Facebook e o Twitter, em conjunto, perderam US$ 51,2 bilhões em valor de mercado nas duas últimas sessões de negociação na Nasdaq e na Bolsa de Nova York, respectivamente. A decisão das plataformas de banir o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando um conflito entre as empresas e os investidores.

As empresas afirmaram que manter Trump em suas plataformas representava um risco muito grande de violência adicional. Depois disso, o Facebook perdeu US$ 47,6 bilhões da sua avaliação pública, enquanto o valor de mercado do Twitter caiu US$ 3,5 bilhões.

As proibições vêm no momento em que Trump enfrenta uma reação negativa do governo e das empresas por seu papel no incitamento dos violentos distúrbios da semana passada no Capitólio. Outras empresas também repreenderam a postura do presidente nos últimos dias, interrompendo doações políticas e fazendo declarações que condenam seus comentários.

No entanto, segundo analistas ouvidos pelo Business Insider, as quedas provavelmente são reações automáticas que se reverterão com o tempo. As consultoras de risco não baixaram as metas de preços medianos das ações após as proibições.

Fonte: Isto É