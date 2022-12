Deslizamento soterra ônibus e deixa 27 mortos na Colômbia

Redação AM POST

Um deslizamento de terra matou cerca de 27 pessoas, no último domingo (4), na cidade de Pueblo Rico, na Colômbia. No acidente um ônibus foi soterrado pela terra que despencou.

De acordo com o governo do país, das vítimas, três eram crianças. O deslizamento aconteceu por conta das fortes chuvas que atingem a região, nesta época do ano.

Ainda nesta segunda-feira (5), o Corpo de Bombeiros davam prosseguimento às buscas pelas vítimas do deslizamento, no momento 5 pessoas foram resgatadas com vida.

Os mortos também estão sendo retirados e levados para um estádio próximo. O grupo viajava de Cali para a província Choco, mas foi surpreendido pelo acidente no trajeto.