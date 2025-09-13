Discord se torna palco de escolha do novo primeiro-ministro do Nepal

Notícias do Mundo – A crise política no Nepal ganhou um capítulo inusitado: a plataforma Discord, popular entre jovens e gamers, passou a funcionar como um “mini-parlamento” digital para a escolha de um novo primeiro-ministro.

Após o colapso do governo marxista-leninista na última terça-feira, os militares impuseram toque de recolher em Katmandu e restringiram grandes manifestações. Sem um líder claro à frente do país, a Geração Z nepalesa se organizou em uma sala de bate-papo no Discord, reunindo cerca de 140 mil participantes, para deliberar sobre a indicação de um candidato à liderança interina.

O canal, criado por membros da organização cívica Hami Nepal, combinava bate-papos de texto, voz e vídeo. A iniciativa ganhou tanta relevância que passou a ser discutida na televisão nacional e transmitida ao vivo em sites de notícias.

Após longas discussões e pesquisas realizadas entre os participantes, o grupo chegou ao nome de Sushila Karki, ex-chefe de justiça do Nepal, e encaminhou a indicação ao Exército, responsável pela decisão final sobre a liderança interina.

Ontem, Karki se reuniu com o presidente Ram Chandra Poudel e o chefe do Exército, general Ashok Raj Sigdel, para tratar da proposta. A situação demonstra a crescente influência da juventude e das plataformas digitais em processos políticos, mesmo em contextos de crise.