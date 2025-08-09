A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Disputa por ilha no Amazonas leva presidente da Colômbia a ameaçar Peru a instâncias internacionais

Gustavo Petro ameaça acionar tribunais internacionais; Lima nega disputa e reafirma soberania.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 11:31 - Atualizado em 09/08/2025 às 12:13

Fotos: EFE/EPA/Presidency of Colombia // EFE/ Carlos Ortega

Notícias do Brasil – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta quinta-feira (7) que poderá levar o Peru a instâncias internacionais caso não haja acordo sobre a soberania da Ilha de Santa Rosa, localizada no Rio Amazonas, próxima à tríplice fronteira com o Brasil. Segundo Petro, o território foi “ocupado” por autoridades peruanas, em violação ao Protocolo do Rio de Janeiro, de 1934, que estabeleceu os limites entre os dois países.

O governo peruano, liderado por Dina Boluarte, rejeitou a acusação e declarou que não existe discussão sobre a posse da ilha, transformada este ano no município de Santa Rosa de Loreto. “Não cederemos nenhum milímetro de nossas terras”, afirmou o chanceler Elmer Schialer, classificando a posição colombiana como “totalmente errada” sob aspectos jurídicos, geográficos e históricos.

Leia mais: Após atentado contra Miguel Uribe, Gustavo Petro gera revolta ao dizer que prioridade é “proteger a vida do atirador”

As declarações de Petro ocorreram em Letícia, no Trapézio Amazônico, região que faz divisa com Tabatinga (AM) e com a área em disputa. O presidente colombiano defendeu que os limites atuais não correspondem ao que foi definido em tratados passados e acusou Lima de violar acordos.

Apesar das críticas, ele sinalizou que Bogotá poderá retomar a participação na Comissão Mista Permanente para Inspeção da Fronteira Colombo-Peruana, com reunião prevista para setembro.

