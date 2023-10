Dois suecos são mortos e um ferido em ataque terrorista em Bruxelas

Nesta segunda-feira (16), um ataque em Bruxelas resultou na morte de dois suecos e deixou uma pessoa ferida, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público belga. O atirador, cuja identidade ainda não foi revelada, conseguiu escapar do local.

TERROR NA BÉLGICA 🇧🇪 BRUXELAS, 16 OUT (ANSA) – A partida válida pelas eliminatórias da Eurocopa entre Bélgica e Suécia foi interrompida após o atentado no centro de Bruxelas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O jogo ocorria no estádio Rei Baudouin, com público de 35 mil pessoas.… Aparentemente ainda não há… pic.twitter.com/M0hr0d5JJy — Maria P (@damadanoite14) October 16, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o incidente, a Bélgica elevou seu nível de alerta de terrorismo ao máximo. Isso ocorreu depois que um indivíduo chamado Abdesalem Al Guilani divulgou um vídeo nas redes sociais, reivindicando a autoria do ataque e alegando pertencer ao Estado Islâmico. Guilani afirmou ter atirado em três pessoas, contrariando as informações da polícia, que havia dado conta de duas vítimas fatais.

Bélgica 🇧🇪 Veja o que disse o terrorista assassino de #Bruxelas: “Em nome de Allah, que Sua paz e misericórdia estejam com o Profeta. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -Graças a Allah, Abdesalam, sou um Mujahid (jihadista) do Estado Islâmico, goste ou não. Vivemos pela nossa religião e morremos por esta mesma… pic.twitter.com/3Y8YXGUINQ — Maria P (@damadanoite14) October 16, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da tragédia, o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, expressou suas condolências ao primeiro-ministro da Suécia. Em declaração, de Croo disse: “Acabo de oferecer as minhas sinceras condolências ao primeiro-ministro sueco após o ataque angustiante desta noite aos cidadãos suecos em Bruxelas”.

Investigação em curso

Uma porta-voz do Ministério Público de Bruxelas informou que foi aberta uma investigação para apurar os motivos do ataque. Até o momento, a motivação do agressor ainda não foi esclarecida.

Possível alvo: torcedores de futebol

De acordo com o jornal “Het Laatste Nieuws”, é provável que as vítimas do ataque sejam torcedores de futebol. A Bélgica estava programada para enfrentar a Suécia em uma partida de qualificação para a Euro 2024 na noite do mesmo dia. As eliminatórias para a Euro 2024 entre Bélgica e Suécia foram suspensas no intervalo e posteriormente cancelado após as mortes.