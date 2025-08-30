A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Donald Trump aparece em público pela primeira vez após rumores sobre sua morte

Presidente dos EUA foi fotografado com sua neta e desmentiu boatos que circularam nas redes sociais.

Por Fernanda Pereira

30/08/2025 às 09:51 - Atualizado em 30/08/2025 às 09:57

Ver resumo

Foto: Gety Images

Notícias do Mundo – O presidente Donald Trump foi fotografado pela primeira vez após os rumores de sua morte, que viralizaram nas redes sociais. A especulação sobre a morte do presidente dos EUA começou a ganhar força depois de três dias sem aparições públicas e sem compromissos agendados para o fim de semana.

PUBLICIDADE

As imagens, divulgadas nesta manhã, mostram Trump ao lado de sua neta, Kai Trump, no jardim sul da Casa Branca. Segundo a AFP, o presidente deve viajar com a neta para o Trump National Golf Club, em Sterling, Virgínia, ainda hoje.

As notícias falsas começaram a circular após uma foto que mostrava Trump com um possível hematoma na mão direita, o que gerou especulações de que ele estaria doente ou, pior, morto. Além disso, o fato de o presidente não ter eventos programados para o fim de semana foi interpretado por alguns como um sinal de que algo estava errado, embora a ausência de compromissos seja comum para um presidente.

PUBLICIDADE

Leia mais: Rumores sobre morte de Donald Trump tomam conta da internet; entenda

Os rumores se intensificaram após comentários feitos por JD Vance, vice-presidente de Trump, que, em uma entrevista, comentou sobre a possibilidade de um “trágico acontecimento” e sobre o estado físico do presidente, afirmando que ele estava em ótima forma.

No entanto, a Casa Branca e fontes próximas ao presidente rapidamente desmentiram os rumores, com um oficial dos EUA confirmando que Trump estava bem e que, como esperado, ele jogaria golfe pela manhã.

Trump tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, especialmente no Truth Social, onde postou recentemente, desmentindo ainda mais as especulações sobre sua morte.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Política

Projeto de Lei propõe retirada de tomadas em presídios do Amazonas para barrar detentos de usarem celulares

A proposta busca reduzir o uso de aparelhos celulares por internos.

há 2 minutos

Manaus

Embarque e desembarque de táxis, mototáxis e aplicativos terão áreas exclusivas no #SouManaus 2025

A iniciativa busca organizar o tráfego e garantir mais segurança e fluidez no acesso ao festival.

há 22 minutos

Brasil

Morre escritor Luis Fernando Verissimo aos 88 anos

Nos últimos anos, o escritor já havia enfrentado outros problemas de saúde.

há 38 minutos

Manaus

Agente do Detran agride motociclista durante abordagem em Manaus; vídeo

Incidente ocorreu após motociclista reagir agressivamente à remoção do veículo no bairro Compensa.

há 42 minutos

Caiu na rede é post!

Ximbinha processa Joelma por divisão de fazenda milionária no Pará e defesa da cantora rebate com críticas

Novo capítulo judicial reacende antiga disputa entre o ex-casal.

há 53 minutos