Donald Trump aparece em público pela primeira vez após rumores sobre sua morte

Notícias do Mundo – O presidente Donald Trump foi fotografado pela primeira vez após os rumores de sua morte, que viralizaram nas redes sociais. A especulação sobre a morte do presidente dos EUA começou a ganhar força depois de três dias sem aparições públicas e sem compromissos agendados para o fim de semana.

As imagens, divulgadas nesta manhã, mostram Trump ao lado de sua neta, Kai Trump, no jardim sul da Casa Branca. Segundo a AFP, o presidente deve viajar com a neta para o Trump National Golf Club, em Sterling, Virgínia, ainda hoje.

As notícias falsas começaram a circular após uma foto que mostrava Trump com um possível hematoma na mão direita, o que gerou especulações de que ele estaria doente ou, pior, morto. Além disso, o fato de o presidente não ter eventos programados para o fim de semana foi interpretado por alguns como um sinal de que algo estava errado, embora a ausência de compromissos seja comum para um presidente.

Os rumores se intensificaram após comentários feitos por JD Vance, vice-presidente de Trump, que, em uma entrevista, comentou sobre a possibilidade de um “trágico acontecimento” e sobre o estado físico do presidente, afirmando que ele estava em ótima forma.

No entanto, a Casa Branca e fontes próximas ao presidente rapidamente desmentiram os rumores, com um oficial dos EUA confirmando que Trump estava bem e que, como esperado, ele jogaria golfe pela manhã.

Trump tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, especialmente no Truth Social, onde postou recentemente, desmentindo ainda mais as especulações sobre sua morte.