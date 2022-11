Eclipse com Lua de Sangue vai acontecer na próxima semana e aponta para profecias bíblicas; confira

Redação AM POST

Está chegando o último eclipse de 2022! Na terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, às 20h02, a Lua Cheia vai ser eclipsada, formando um Eclipse Lunar em Touro e uma Lua de Sangue que aponta para profecias bíblicas.

Continua depois da Publicidade

No livro de Joel 2:28-31 é mencionado um fenômeno onde “o Sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes da vida do grande e terrível dia do Senhor”. A expressão “dia do Senhor” não se refere a um dia, mas à grande tribulação.

Uma segunda referência a uma lua de sangue é encontrada em Apocalipse 6:12 : “Eu olhei quando Ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como pano de saco de cabelo, e a lua se tornou como sangue“.

Diante dessas passagens, judeus e cristãos refletem sobre as profecias quando esses fenômenos astronômicos acontecem.

Continua depois da Publicidade

A Lua em cor avermelhada devido ao efeito sombra da Terra, por isso o apelido de Lua de Sangue, será melhor perceptível na Ásia, Austrália e Oceano Pacífico, onde o eclipse será inteiramente visível.

Mas o fenômeno será parcialmente visível aqui no Brasil. Não será possível ver no Rio de Janeiro e no Nordeste.