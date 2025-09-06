Eclipse lunar total mais longo do ano ocorre neste fim de semana; saiba como ver

Notícias do Mundo – O segundo eclipse lunar total do ano, e o mais longo desde 2022, está previsto para acontecer neste domingo, 7. Embora não seja possível de ser visto de todos os lugares do mundo, incluindo o Brasil, o eclipse será gravado e transmitido em lives no YouTube.

Haverá transmissão ao vivo, por exemplo, no canal do YouTube do Observatório Nacional por meio do Programa “O Céu em sua Casa” a partir das 12 horas.

O fenômeno se caracteriza pelo momento em que a Lua passa pela sombra da Terra, e que leva o satélite natural do nosso planeta a ter um aspecto alaranjado. Essa mudança de tonalidade da Lua dá ao evento o nome popular de ‘Lua de Sangue’.

O eclipse começará às 12h28 no horário de Brasília, com início da fase total às 14h31 e máximo às 15h12.

Início do eclipse penumbral: 12h28

Início do eclipse parcial: 13h27

Início do eclipse total: 14h31

Máximo do Eclipse total: 15h12

Fim do eclipse total: 15h53

Fim do eclipse parcial: 16h57

Fim do eclipse penumbral: 17h55

De acordo com o site Time and Date, não será possível ver o eclipse do Brasil porque a Lua estará abaixo do horizonte. Em um trecho da costa leste do País, será visível apenas parte da fase penumbral, mas não são observadas as fases total e parcial do fenômeno.

A totalidade do eclipse será visível somente na Austrália, Ásia, África e Europa.

Ainda segundo o Time and Date, este será o eclipse lunar total mais longo desde 2022 e a sua fase total (quando a Lua é totalmente ocultada pela sombra da Terra) terá duração de 1 hora e 22 minutos, sendo visível por 6,2 bilhões de pessoas, o que corresponde a 76% da população mundial.

O próximo eclipse solar ocorrerá em 21 de setembro. Já o eclipse lunar total seguinte ocorrerá em 2 e 3 de março de 2026.

Lua de Sangue

A inspiração para o nome “Lua de Sangue” deriva da tonalidade avermelhada que o satélite da Terra adquire durante um eclipse lunar total. Mas vale o alerta: o apelido para o fenômeno não é científico.

No entanto, existe uma explicação técnica para a coloração vermelha, que é um fenômeno astronômico natural e previsível. O efeito é resultado da refração da luz solar na atmosfera terrestre, que filtra os comprimentos de onda azuis e verdes, deixando passar apenas os tons vermelhos e alaranjados, que remetem ao sangue.

“O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra. A Lua é um astro que reflete a luz Solar e a Terra possui atmosfera. É justamente a atmosfera da Terra que causa esse fenômeno, no eclipse. Apesar de a Lua estar na sombra da Terra, a luz solar que é espalhada pela atmosfera pode atingir a Lua. Dependendo da trajetória da Lua ao passar pelo cone de sombra da Terra, ela pode receber uma luz mais ou menos alaranjada. Poeira e nuvens na atmosfera também podem contribuir para o avermelhamento da luz”, explica a astrônoma e bolsista do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), Cristiane Costa.