Edifício garagem desaba em NY e deixa pelo menos uma pessoa morta

Nessa terça-feira, 18, um edifício garagem desabou em Nova York. Pelo menos uma pessoa morreu e quatro foram levadas às pressas para o hospital.

Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram carros empilhados uns sobre os outros em um amontoado de concreto rachado na Ann Street, no distrito financeiro de Lower Manhattan. Apesar de o exterior do edifício permanecer de pé, as autoridades temem um novo colapso e pediram aos nova-iorquinos que evitassem a área.

Socorristas acreditam que havia seis pessoas dentro do prédio no momento do desabamento. Quatro vítimas resgatadas foram levadas para o hospital em estado estável e uma quinta pessoa se recusou a receber tratamento médico. Até o momento apenas uma morte foi confirmada.

O Corpo de Bombeiros disse que houve relatos de pessoas presas e que buscas estão sendo realizadas para garantir que todos foram contabilizados.