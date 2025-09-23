A notícia que atravessa o Brasil!

Eduardo Bolsonaro minimiza encontro de Lula com Trump: “Ir ao Salão Oval não é vitória”

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também elogiou a postura de Trump durante discurso na ONU.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 13:34

Notícias do Mundo – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta terça-feira (23/9) que a reunião marcada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve ser interpretada como uma vitória política para o governo brasileiro.

PUBLICIDADE

Leia mais: Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025

Em declarações enviadas à imprensa, Eduardo destacou que a simples presença no Salão Oval, sede das reuniões oficiais na Casa Branca, não significa prestígio automático. “Sentar-se no Salão Oval, isso por si só não quer dizer vitória. Muito pelo contrário”, disse. O parlamentar citou exemplos de líderes estrangeiros que, segundo ele, passaram por constrangimentos ao se reunir com Trump, como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e até mesmo o primeiro-ministro do Reino Unido.

PUBLICIDADE

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também elogiou a postura de Trump durante discurso na ONU, em Nova York. Para Eduardo, as críticas de Trump à ONU e à agenda ambiental contrastam com as defesas feitas por Lula e demonstram a habilidade estratégica do republicano.

“Trump reafirmou aquilo que sempre foi: um excelente negociador e estrategista. Ele vai receber Lula no momento, no local e da forma que achar conveniente. Lula terá de aproveitar a rara oportunidade para trazer algo positivo ao Brasil”, declarou o deputado.

Eduardo Bolsonaro ainda ressaltou que Trump segue crítico ao sistema judiciário brasileiro, citando paralelos entre os processos enfrentados pelo ex-presidente norte-americano e as investigações que envolvem Jair Bolsonaro. “Outro ponto: é Trump quem decide quando vai encontrar Lula. E não o contrário”, concluiu.

O encontro entre Lula e Trump está previsto para a próxima semana, em Washington.

