Eduardo Bolsonaro volta a constar como deputado ativo mesmo morando nos EUA

Notícias do Mundo – Apesar de estar residindo nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já aparece como “titular em exercício” do mandato no site oficial da Câmara dos Deputados. A mudança ocorre um dia após o fim de sua licença parlamentar, que durou cerca de 120 dias.

Mesmo distante do Brasil, o parlamentar – filho do ex-presidente Jair Bolsonaro – foi automaticamente reintegrado ao exercício do mandato, uma vez que não apresentou renúncia formal. Em uma live transmitida no domingo (20/7), último dia da licença, Eduardo afirmou que pretende continuar como deputado e indicou que conseguirá “levar o mandato” pelos próximos três meses.

“Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar meu mandato, pelo menos, até os próximos três meses”, declarou o deputado durante a transmissão ao vivo em seu canal no YouTube.

Com o retorno oficial ao cargo, Eduardo Bolsonaro voltará a receber o salário de deputado federal, atualmente no valor de R$ 46,3 mil mensais. No entanto, poderá acumular faltas em sessões do plenário que exigirem o registro de presença por biometria, o que pode comprometer sua atuação legislativa, caso não haja justificativas aceitas pela Casa.