Elon Musk anuncia primeiro implante de chip cerebral humano pela Neuralink

Nesta terça-feira (30), o magnata Elon Musk revelou por meio de suas redes sociais que a empresa Neuralink, da qual é fundador, realizou o primeiro implante bem-sucedido de um chip cerebral em um ser humano. O procedimento marca um avanço significativo na área do biohacking, que consiste em intervenções no corpo humano usando tecnologias para aprimorar suas capacidades.

O chip cerebral, denominado “Telepathy” (Telepatia), foi implantado como parte dos experimentos conduzidos pela Neuralink. A tecnologia visa permitir que os indivíduos controlem dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, por meio de pensamentos. Detalhes específicos sobre o paciente ou o procedimento cirúrgico não foram divulgados, exceto pela garantia de que o paciente está bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudo, conduzido pela Neuralink, emprega um robô especializado para a inserção do implante de Interface Cérebro-Computador (ICC). O dispositivo é posicionado em uma região do cérebro associada à intenção de movimento. O objetivo inicial é avaliar a segurança tanto do implante quanto do procedimento cirúrgico.

O biohacking, que pode envolver tecnologias sem a necessidade de implantes, está no centro de debates éticos e de segurança digital. Os implantes de microchips, por sua vez, oferecem diversas possibilidades de uso, tais como:

Pagamento: Empresas como a Walletmor, na Holanda, já implantam chips para permitir pagamentos sem a necessidade de cartões ou dispositivos móveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Controle de eletrônicos por pensamento: A Neuralink destaca a capacidade do chip Telepathy de permitir o controle de dispositivos apenas com o pensamento.

Armazenamento de dados: Os chips podem servir para armazenar informações como dados médicos, crachás de trabalho, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil ainda carece de legislação específica sobre o biohacking, o que levanta questionamentos sobre segurança digital e privacidade.

A Neuralink, sob a liderança de Elon Musk, continua a explorar novas fronteiras no campo da neurotecnologia, desencadeando uma série de discussões sobre os limites éticos e as implicações futuras dessas tecnologias no cotidiano das pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST