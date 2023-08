Elon Musk anuncia transmissão ao vivo de luta com Mark Zuckerberg

Elon Musk, de 52 anos, anunciou nas redes sociais, nesse domingo (6), que a luta do empresário com Mark Zuckerberg, de 39 anos, será transmitida ao vivo na rede social ‘X’, o antigo ‘Twitter’. Ele também afirmou que todo o lucro arrecadado com o combate será doado para a caridade.

Desde que Musk postou a ideia da luta com Zuckerberg, ambos estão treinando para o embate. A chefe do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, comentou que o confronto entre eles poderia acontecer em sua organização e que seria “a maior luta de todos os tempos”.

Apesar dos treinos, Mark tem a vantagem da experiência em artes marciais. Ele começou a treinar Jiu Jitsu durante a pandemia.

Redação AM POST

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023