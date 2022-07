Elon Musk deixa negociação de compra do Twitter

Redação AM POST

O bilionário Elon Musk informou nesta sexta-feira (8) que deixou o acordo de compra da rede social Twitter. Em documento enviado à Security and Exchange Comission (SEC), órgão regulador do negócio nos Estados Unidos, ele afirmou que houve uma violação material de várias disposições do acordo.

O anúncio da saída de Musk do negócio acontece três meses depois que ele chegou a um acordo com o conselho de administração do Twitter para comprar a rede social por US$ 44 bilhões.

O recuo de Musk vem sendo desenhado há algum tempo. Em junho, ele começou a ameaçar desistir do negócio, alegando que o Twitter não conseguiu justificar os pedidos dele para saber mais sobre a a abundância de contas de spam na rede social.