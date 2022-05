Elon Musk diz que compra do Twitter está suspensa

Redação AM POST

Elon Musk anunciou na manhã desta sexta-feira (13) que a compra do Twitter está temporariamente suspensa. Conforme o bilionário sul-africano, o acordo para a aquisição da rede social travou em negociações sobre contas falsas na plataforma, que ainda não foram concluídas.

“O acordo (para a compra) do Twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas de fato representam menos de 5% dos usuários”, informou o fundador da Tesla e da SpaceX em sua conta nas redes sociais.

Após o comunicado, as ações do Twitter teriam caído 17% na bolsa de valores dos Estados Unidos, conforme as especulações. Atualmente o homem mais rico do mundo, Musk anunciou a compra da plataforma por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 215 bilhões na cotação atual).

Documentos indicam que o empresário vendeu US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20,54 bilhões na cotação atual) em ações de sua produtora de veículos. Recentemente, ele também disse que poderia reverter o banimento do ex-presidente dos EUA Donald Trump na rede social.

