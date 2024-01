Em meio a primárias, Trump é condenado a pagar indenização milionária a jornalista

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a indenizar em US$ 83,3 milhões a jornalista Elizabeth Jean Carroll, por difamá-la após ela tê-lo acusado de abuso sexual. A decisão é de um tribunal federal em Manhattan e foi tomada na sexta-feira (26). Trump deve recorrer, segundo a agência Reuters.

O republicano já havia sido condenado a pagar US$ 5 milhões à jornalista em maio, em julgamento separado, no qual foi considerado culpado por abuso sexual, embora o júri tenha concluído que não houve estupro.

Agora, a decisão de sexta-feira estabeleceu indenização de US$ 18,3 milhões por declarações difamatórias e US$ 65 milhões em danos, por agir de maneira “maliciosa”. Trump foi acusado de usar sua influência, quando ainda ocupava a Casa Branca, para atacar e instigar apoiadores a perseguir Jean Carroll. O advogado da acusação mostrou ameaças feitas por trumpistas nas redes sociais.

Entenda

Carroll é ex-colunista da revista Elle e abriu um processo civil contra Trump em novembro de 2022. Segundo ela, o político republicano a teria agredido sexualmente em um camarim de uma loja de departamentos de luxo em Manhattan, entre o final de 1995 e início de 1996.

O caso foi relatado pela jornalista no livro (“Para que precisamos de homens?”), publicado em 2019.

Primárias

Donald Trump é virtualmente o candidato do partido Republicano para a eleição presidencial de novembro. Depois de vencer as primárias em Iowa e New Hampshire, ele tem 32 delegados contra 17 de Nikki Haley.

No entanto, Trump enfrenta outros processos na justiça, como pelo apoio à invasão do Capitólio, em 06 de janeiro de 2021. Além disso, está inelegível em dois estados, Colorado e Maine, por acusações de fraude eleitoral, e seu futuro depende da Suprema Corte.

*Redação AM POST