“Em nome de Deus, parem com este massacre!”, diz Papa Francisco sobre Guerra na Ucrânia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O papa Francisco chamou a guerra na Ucrânia de “massacre” e pediu pelo fim do conflito no país durante a celebração do Angelus neste domingo. No Vaticano, Francisco disse que a “agressão armada inaceitável” contra o país deve parar, descreveu como “bárbaros” os ataques russos contra civis e hospitais infantis e ressaltou que ações como essas não têm “razão estratégica válida”.

O líder religioso pediu o fim da guerra. “A agressão armada contra a Ucrânia é inaceitável e deve parar. Os bombardeios de hospitais infantis e alvos civis são uma barbárie, não têm uma razão estratégica válida e as cidades ucranianas correm o risco de se transformar em cemitérios, disse o Sumo Pontífice em sua fala.

Continua depois da Publicidade

“Em nome de Deus, que os gritos dos que sofrem sejam ouvidos e que cessem os bombardeios e os ataques! Que haja um foco real e decisivo na negociação e que os corredores humanitários sejam eficazes e seguros. Em nome de Deus, peço-vos: parem com este massacre!”, pediu.

Para uma praça lotada com fieis levando bandeiras da Ucrânia, o Papa falou sobre os ataques à cidade de Mariupol, no leste do país.

“Esta semana, a cidade de Mariupol, cidade que leva o nome da Virgem Maria, tornou-se uma cidade mártir na angustiante guerra que assola a Ucrânia. Com dor no coração, junto minha voz à das pessoas comuns que imploram o fim da guerra. Em nome de Deus, que os gritos dos que sofrem sejam ouvidos e que cessem os bombardeios e os ataques. Deus, eu te peço: pare com esse massacre!”

Continua depois da Publicidade

Também neste domingo, a administração da cidade informou que 2.187 moradores de Mariupol foram mortos desde o início da invasão. Segundo o comunicado, “Nas (últimas) 24 horas, houve pelo menos 22 bombardeios na cidade civil. Mais de 100 bombas já foram lançadas em Mariupol”.

*Com informações da Assessoria de Imprensa