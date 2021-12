Empresa lança chip sob a pele para armazenar dados de vacina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma empresa especializada em microchips subdermais, injetados por baixo da pele de seus clientes, criou uma nova utilidade para a tecnologia: guardar as informações da vacinação de seus clientes. A ideia é da companhia sueca Epicenter, que fabrica chips do tamanho de um grão de arroz.

O implante capaz de gravar o passaporte vacinal já foi testado e pode ser “lido” por qualquer aparelho eletrônico com a chamada Comunicação de Campo Próximo (NFC), já comum em práticas como o pagamento por aproximação, em que apenas aproximando o cartão ou celular de uma máquina o dinheiro já é debitado.

O microchip pode comportar, além do passaporte vacinal, documentos de identidade, passes de ônibus e até carteirinhas de acesso a academias. ‘Implantes são uma tecnologia muito versátil que pode ser usada para diversas coisas, e é muito conveniente que, agora, possamos ter nosso passaporte de vacina da covid sempre acessível”, declarou Hannes Sjoblad, diretor da empresa, ao site russo Ruptly.

A Suécia determinou, no início de dezembro, que o passaporte vacinal é obrigatório em qualquer evento com mais de 100 pessoas. A iniciativa tem o objetivo de barrar a disseminação da variante ômicron no país.

O pesquisador Moa Petersen, da Universidade de Lund, diz que cerca de 6 mil pessoas no país já inseriram o chip da empresa. No entanto, ainda não há informações sobre quantas delas acrescentaram as informações sobre a vacina no aparelho.

Os chips podem ser implantados no braço, ou entre o dedão e o indicador, detalha o tabloide britânico Daily Mail. A empresa esclarece que o processo de implante é 100% reversível.

*Com informações do UOl