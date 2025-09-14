A notícia que atravessa o Brasil!

Erika Kirk agradece apoio, critica autores do ataque e diz: “o movimento não vai morrer”

Em pronunciamento online, Erika agradece autoridades e aliados, exalta a fé e reforça que a mensagem defendida por Charlie seguirá adiante.

Por Beatriz Silveira

14/09/2025 às 10:08

Notícias do Mundo – Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, fez sua primeira manifestação pública após o ataque que resultou na morte do marido. Em um vídeo transmitido online, ela divulgou as últimas fotos da despedida e, emocionada, afirmou que os responsáveis “não têm ideia do que fizeram”, numa mensagem de dor e resistência.

No pronunciamento, Erika agradeceu o apoio recebido de diversas frentes. Citou a atuação das forças de segurança e das autoridades pela rápida captura do atirador, reconheceu a solidariedade da equipe da Turning Point USA e mencionou o vice-presidente J.D. Vance, que coordenou o transporte do caixão em aeronave da Força Aérea rumo ao Arizona. Ela também destacou a amizade de longa data entre Charlie e o ex-presidente Donald Trump, sublinhando a rede de apoio que tem amparado sua família.

Erika disse desejar que o legado do marido seja lembrado pela coragem e pela fé. Revelou que, em conversas particulares, Charlie cogitava disputar um cargo eletivo no futuro, com a meta central de “reviver a família americana”. Ao final, direcionou um recado direto aos autores do crime: segundo ela, o ataque mirou uma mensagem de patriotismo, fé e misericórdia divina, mas acabou por fortalecer ainda mais o movimento que ele representava.

“Se imaginaram que já havia força suficiente, não compreendem o que desencadearam neste país e no mundo”, resumiu. Para a viúva, a agenda defendida por Charlie não será interrompida, e sua missão continuará viva por aqueles que compartilham dos mesmos valores.

