Eslovênia proíbe Netanyahu de entrar no país

Notícias do Mundo – A Eslovênia anunciou nesta quinta-feira (25) a proibição de entrada do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em seu território, reafirmando seu compromisso com o direito internacional e sua postura crítica em relação às políticas de Israel na Faixa de Gaza. A decisão ocorre em meio a crescente pressão internacional sobre líderes israelenses, após acusações de violações de direitos humanos na região.

De acordo com a funcionária do Ministério das Relações Exteriores, Neva Grasic, a medida está diretamente ligada a um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Netanyahu. A ação demonstra a disposição da pequena nação europeia, com cerca de 2 milhões de habitantes, em se posicionar contra autoridades que supostamente cometem crimes de guerra ou violam normas internacionais.

A Eslovênia já havia adotado medidas semelhantes contra outros membros do governo israelense, incluindo o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, proibindo sua entrada no país. Além disso, o governo esloveno manteve um embargo de armas a Israel, reforçando sua posição crítica diante das operações militares na Palestina.

O país, membro da União Europeia, reconheceu oficialmente um Estado palestino no ano passado, tornando-se uma das vozes mais firmes dentro do bloco europeu contra a expansão e ações militares israelenses. A decisão de barrar Netanyahu evidencia a crescente tensão entre a política internacional de Israel e a postura de nações que buscam responsabilização por crimes em conflitos armados.