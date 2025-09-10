Espanha prende torcedor suspeito de racismo contra Mbappé

Notícias do Mundo – Um torcedor foi preso pela Polícia Nacional da Espanha sob suspeita de proferir ofensas racistas contra Kylian Mbappé durante a partida do dia 24 de agosto, válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, contra o Real Madrid.

De acordo com a Movistar TV, sons imitando macacos foram registrados em pelo menos dois momentos do jogo, um deles durante a comemoração do gol de Mbappé. As imagens e o áudio veiculados na transmissão ajudaram a localizar o suspeito nas arquibancadas.

Após ser detido, o homem — que não teve a identidade revelada — foi levado ao Juizado de Primeira Instância de Oviedo e vai responder por infrações previstas na Lei contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte. A legislação espanhola prevê multas que podem chegar a 650 mil euros (cerca de R$ 4,1 milhões) e proibição de acesso a estádios, medidas que buscam coibir episódios de discriminação e violência no ambiente esportivo.

O caso volta a acender o alerta para a necessidade de mecanismos de prevenção, identificação e punição em situações de abuso racial em arenas esportivas. As autoridades destacam que a colaboração de clubes, ligas, emissoras e torcedores é essencial para registrar evidências e responsabilizar autores, fortalecendo a tolerância zero a manifestações discriminatórias.