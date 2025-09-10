A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Espanha prende torcedor suspeito de racismo contra Mbappé

Polícia Nacional detém suspeito após registros da TV.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 22:39

Ver resumo

Notícias do Mundo – Um torcedor foi preso pela Polícia Nacional da Espanha sob suspeita de proferir ofensas racistas contra Kylian Mbappé durante a partida do dia 24 de agosto, válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, contra o Real Madrid.

PUBLICIDADE

De acordo com a Movistar TV, sons imitando macacos foram registrados em pelo menos dois momentos do jogo, um deles durante a comemoração do gol de Mbappé. As imagens e o áudio veiculados na transmissão ajudaram a localizar o suspeito nas arquibancadas.

Após ser detido, o homem — que não teve a identidade revelada — foi levado ao Juizado de Primeira Instância de Oviedo e vai responder por infrações previstas na Lei contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte. A legislação espanhola prevê multas que podem chegar a 650 mil euros (cerca de R$ 4,1 milhões) e proibição de acesso a estádios, medidas que buscam coibir episódios de discriminação e violência no ambiente esportivo.

PUBLICIDADE

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

O caso volta a acender o alerta para a necessidade de mecanismos de prevenção, identificação e punição em situações de abuso racial em arenas esportivas. As autoridades destacam que a colaboração de clubes, ligas, emissoras e torcedores é essencial para registrar evidências e responsabilizar autores, fortalecendo a tolerância zero a manifestações discriminatórias.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Passageira morre após moto derrapar e ser atingida por carro em Manaus

Motocicleta derrapou ao desviar de acúmulo de lixo.

há 30 minutos

Manaus

Ipaam resgata 28 animais silvestres em Manaus durante o mês de agosto

Operações acionadas por moradores retiram 28 silvestres de risco.

há 60 minutos

Brasil

Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Divergências sobre outras acusações ainda serão analisadas pelos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.

há 1 hora

Brasil

Fux livra Cid de organização criminosa mas vota para condenar por abolição do Estado de direito

Ministro argumentou que “Mauro Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa”.

há 2 horas

Brasil

Ministros oscilam entre atenção e cansaço com voto de mais de 8h de Fux; leia bastidor

Fux superou o extenso voto de cinco horas do relator Moraes.

há 2 horas