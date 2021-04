Espanha vai doar medicamentos do kit intubação ao Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agência Brasil

O Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, emitiu um comunicado nesta quarta-feira (15) para agradecer a doação, por parte do governo da Espanha, de medicamentos do kit intubação, usado no tratamento de pacientes graves internados com covid-19.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a pasta, a doação será efetivada por meio da Direção-Geral de Proteção Civil e Operações Europeias de Ajuda Humanitária do governo espanhol e atende a uma solicitação do Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Madri e da Missão do Brasil junto à União Europeia.

“O governo brasileiro agradece a generosidade do governo da Espanha, que anunciou a doação de medicamentos do chamado ‘kit intubação’ para abastecer os estoques dos hospitais brasileiros na linha de frente do combate à covid-19”, diz a nota.

A previsão é que os medicamentos saiam da Espanha no final da próxima semana com destino ao Brasil.

Continua depois da Publicidade

Ontem (14), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou a liberação de importação direta de insumos para acelerar o acesso a medicamentos do kit intubação. A medida autoriza o registro e importação de medicamentos anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares e de outros fármacos hospitalares usados no tratamento da covid-19 de empresas que ainda estão sem registro.