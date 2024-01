Estados Unidos planeja execução por sufocamento com gás nitrogênio, causando preocupação da ONU

O estado norte-americano do Alabama está gerando controvérsias ao planejar executar um homem, Kenneth Eugene Smith, por sufocamento com a utilização de gás nitrogênio. Este método, comumente empregado na eutanásia de animais, tem suscitado críticas intensas da Organização das Nações Unidas (ONU), que considera a prática inédita e contrária aos direitos humanos.

A execução inicial de Smith por injeção letal foi cancelada em novembro devido a problemas no procedimento, resultando em uma proposta para condená-lo à morte por gás nitrogênio em vez de injeção letal. A execução, agora marcada entre 25 e 26 de janeiro de 2024, de acordo com um comunicado da governadora Kay Ivey, levantou sérias preocupações.

Quatro relatores da ONU manifestaram sua apreensão, destacando que este método inovador pode causar “graves sofrimentos”. A ONU, que se opõe à pena de morte, classifica a execução por gás nitrogênio como uma forma de tortura e uma violação dos direitos humanos.

A decisão do Alabama de adotar esse método incomum trouxe à tona debates éticos e levantou questões sobre o respeito aos padrões internacionais de direitos humanos. A execução por sufocamento com gás nitrogênio permanece como um assunto sensível e controverso no cenário jurídico e de direitos humanos, especialmente diante da condenação da ONU.