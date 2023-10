‘Estamos em guerra’: Israel fica em prontidão após ataque surpresa do Hamas

Diversos homens armados do grupo palestino Hamas penetraram no sul de Israel a partir da Faixa de Gaza em um ataque inesperado ocorrido neste sábado (7/10).

Vídeos compartilhados nas mídias sociais mostram supostos combatentes palestinos disparando contra transeuntes nas ruas da cidade israelense de Sderot.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, foram registrados disparos de milhares de foguetes provenientes de Gaza.

Logo após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que o país “está em estado de guerra”. “Chamei os líderes do sistema de segurança e, antes de mais nada, ordenei que limpassem os assentamentos dos terroristas infiltrados – esta operação está em andamento”, disse ele.

O ministro da Defesa de Israel declarou que o Hamas “cometeu um erro grave e iniciou uma guerra” contra o próprio país. “As tropas [israelenses] estão combatendo o inimigo em todos os lugares”, acrescentou Yoav Gallant. “O Estado de Israel sairá vitorioso desta guerra.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que estão em alerta para guerra e que dezenas de caças estão realizando ataques aéreos contra instalações do Hamas em Gaza.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou que seu povo tem o direito de se defender contra o “terror dos colonos e das tropas de ocupação”, de acordo com a agência de notícias Reuters. Abbas está conduzindo uma reunião de emergência com altos funcionários da Autoridade Palestina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os serviços de emergência de Israel estimam que pelo menos 22 pessoas morreram após os ataques. O ministério da Saúde de Israel estima que pelo menos 545 pessoas ficaram feridas.

Há relatos de que israelenses foram capturados e estão sendo mantidos como reféns pelos palestinos na cidade de Ofakim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista Jeremy Bowen, editor de Internacional da BBC News, descreveu o ataque como “surpreendente e sem precedentes”. “Para israelenses e palestinos, esta é uma manhã totalmente inesperada e altamente preocupante”, escreveu ele.

Os ataques com foguetes de Gaza – que é controlada pelo Hamas – começaram logo após o amanhecer deste sábado, no final do feriado judaico de Sucot.

Enquanto as sirenes soavam em Israel, as FDI anunciaram que “terroristas” haviam se infiltrado no território israelense “em vários locais diferentes”.

As forças de Defesa pediram aos civis que vivem na região que se aproximem dos abrigos.

Imagens postadas na internet parecem mostrar um grupo de militantes palestinos fortemente armados, vestindo uniformes pretos, dirigindo uma caminhonete pelas ruas da cidade de Sderot.

Em outro vídeo, esses mesmos indivíduos pareciam trocar tiros com as forças israelenses nas ruas da cidade, que fica a apenas 1,6 km de Gaza.

O canal de televisão israelense Reshet 13 relatou que militantes palestinos estão mantendo israelenses como reféns na cidade de Ofakim, no sul do país, segundo a Reuters.

Vídeos não verificados compartilhados nas mídias sociais parecem mostrar palestinos capturando civis e transportando-os de moto para Gaza.

As autoridades israelenses afirmaram que não farão comentários sobre o assunto e a BBC News ainda não conseguiu verificar os relatos. No entanto, um porta-voz do Hamas disse à rede de notícias Al Jazeera que “eles [os israelenses] não são reféns – são prisioneiros de guerra”.

Redação AM POST