A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

EUA acusam Índia de lucrar com petróleo russo durante conflito

Secretário do Tesouro Americano critica “arbitragem indiana” e impõe tarifas.

Por Marcia Jornalist

19/08/2025 às 12:18

Ver resumo

Notícias do Mundo O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, acusou a Índia de se beneficiar da importação de petróleo russo durante a guerra na Ucrânia, em entrevista à CNBC News nesta terça-feira (19/8).

PUBLICIDADE

Segundo Bessent, a Índia aumentou drasticamente suas importações de petróleo russo, passando de menos de 1% para 42%, revendendo-o com lucro, em uma prática que ele chamou de “arbitragem indiana”.

O governo dos EUA já aplicou sanções financeiras a cerca de 200 navios indianos transportadores de petróleo, visando desvalorizar o produto.

Bessent criticou o fato de que algumas das famílias mais ricas da Índia estariam comprando petróleo russo barato, obtendo lucros de US$ 16 bilhões.

PUBLICIDADE

Em resposta, o presidente Donald Trump ordenou uma tarifa adicional de 25% sobre as exportações da Índia para os EUA, como forma de punir o país pela compra de petróleo russo, tarifas que entrarão em vigor na próxima semana.

Essa medida visa pressionar o presidente russo Vladimir Putin a acabar com a guerra na Ucrânia, embora sanções semelhantes não tenham sido impostas à China, que também compra petróleo russo.

LEIA MAIS: Morre mulher que foi arremessada de moto durante grave acidente no bairro Japiim em Manaus

Apesar das tensões, a Índia sinalizou disposição para abordar as preocupações dos EUA sobre tarifas agrícolas, suspendendo uma taxa de 11% sobre o algodão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Curiosidades

Seca de 13 anos pode ter sido chave para o colapso da civilização maia

Estudo inédito em caverna mexicana revela sequência de secas extremas que coincidiram com o declínio das cidades maias.

há 16 minutos

Amazonas

MP do Amazonas pede interdição de carceragens superlotadas em delegacia de Manicoré

A promotoria verificou superlotação na unidade, com mais de 40 custodiados distribuídos entre duas celas de 8 m² cada.

há 17 minutos

Brasil

PF desmantela esquema de desvio de R$ 50 milhões do Fundeb

Operação “Lei do Retorno” investiga fraudes em licitações e corrupção envolvendo servidores públicos e empresários.

há 26 minutos

Curiosidades

O inseto que pode revolucionar a pesquisa biomédica no Brasil

Mosca-das-frutas se torna protagonista da ciência nacional por sua eficácia e baixo custo em pesquisas complexas.

há 27 minutos

Brasil

Tirulipa é denunciado por importunação sexual durante Farofa da Gkay

MP do Ceará acusa humorista de retirar parte dos biquínis de três mulheres sem consentimento em festa de 2022.

há 36 minutos