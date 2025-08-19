EUA acusam Índia de lucrar com petróleo russo durante conflito

Notícias do Mundo – O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, acusou a Índia de se beneficiar da importação de petróleo russo durante a guerra na Ucrânia, em entrevista à CNBC News nesta terça-feira (19/8).

Segundo Bessent, a Índia aumentou drasticamente suas importações de petróleo russo, passando de menos de 1% para 42%, revendendo-o com lucro, em uma prática que ele chamou de “arbitragem indiana”.

O governo dos EUA já aplicou sanções financeiras a cerca de 200 navios indianos transportadores de petróleo, visando desvalorizar o produto.

Bessent criticou o fato de que algumas das famílias mais ricas da Índia estariam comprando petróleo russo barato, obtendo lucros de US$ 16 bilhões.

Em resposta, o presidente Donald Trump ordenou uma tarifa adicional de 25% sobre as exportações da Índia para os EUA, como forma de punir o país pela compra de petróleo russo, tarifas que entrarão em vigor na próxima semana.

Essa medida visa pressionar o presidente russo Vladimir Putin a acabar com a guerra na Ucrânia, embora sanções semelhantes não tenham sido impostas à China, que também compra petróleo russo.

Apesar das tensões, a Índia sinalizou disposição para abordar as preocupações dos EUA sobre tarifas agrícolas, suspendendo uma taxa de 11% sobre o algodão.