EUA acusam STF de “ditadura judicial” após prisão domiciliar de Bolsonaro

Notícias do Mundo – O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, criticou publicamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (4).

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Landau acusou Moraes de conduzir o Brasil rumo a uma “ditadura judicial”. Segundo ele, a medida tem motivação política e representa uma ameaça à liberdade de expressão.

“Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando sua Corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial”, escreveu o norte-americano.

Landau ainda ironizou a justificativa da Corte brasileira:

“Seu suposto crime? Aparentemente, criticar o Ministro Moraes, o que o Ministro agora convenientemente caracteriza como uma ‘obstrução da justiça’.”

A declaração de uma autoridade do alto escalão do governo dos Estados Unidos, atualmente sob liderança de Donald Trump, reforça a pressão diplomática sobre o Judiciário brasileiro após a operação da Polícia Federal que restringiu os movimentos e comunicações de Bolsonaro.

A crise ganhou projeção internacional e acentuou a tensão entre os dois países, que já vinham se estranhando após sanções aplicadas pelos EUA a ministros do STF, em resposta a decisões judiciais consideradas abusivas.