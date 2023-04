EUA afirmam que caça russo tentou abater avião inglês

Em um relatório de inteligência dos Estados Unidos, vazado recentemente, autoridades afirmam que um caça da Rússia tentou derrubar um avião inglês que estava no espaço aéreo internacional na costa da Crimeia, ocupada pelos russos.

O episódio aconteceu em setembro do ano passado sobre o Mar Negro. Conforme o Departamento de Defesa americano, um caça russo Su-27 disparou um míssil contra o avião de vigilância do Reino Unido. No entanto, uma falha na munição impediu que o avião fosse abatido.

De acordo com o documento, o piloto russo interpretou mal o que um operador de radar no solo estava dizendo a ele e pensou que tinha permissão para atirar. O piloto, que havia travado na aeronave inglesa, disparou, mas o míssil não foi lançado corretamente. O avião do Reino Unido costuma ter uma tripulação de cerca de 30 pessoas e é capaz de interceptar o tráfego de rádio.

O incidente foi muito mais sério do que originalmente retratado e pode ter sido considerado um ato de guerra, disseram autoridades americanas, conforme reportagem do jornal The New York Times.

Na época, o Kremlin indicou que houve um “mau funcionamento técnico”. Depois do incidente, a aeronave de vigilância faz sobrevoos patrulhando o Mar Negro com escoltas de caças ingleses.

