EUA anuncia revogação de visto do presidente da Colômbia Gustavo Petro por incentivar militares americanos a desobedecerem ordens

Presidente colombiano criticou Trump e defendeu a criação de um exército internacional durante manifestação em Nova York.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 10:29 - Atualizado em 27/09/2025 às 10:45

Gustavo Petro recompensa EUA Maduro

REUTERS/Brendan McDermid

Notícias do Mundo – O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (26) a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em resposta a declarações feitas durante uma manifestação pública. O órgão classificou os discursos de Petro como “ações imprudentes e incendiárias”.

Durante o protesto, o líder colombiano pediu que soldados norte-americanos desobedecessem ordens superiores, em especial às de Donald Trump, e reforçou que deveriam “obedecer à humanidade”. Petro também defendeu a criação de um exército internacional com capacidade superior às Forças Armadas dos EUA.

Na mesma semana, Petro criticou operações militares dos Estados Unidos no Caribe durante a Assembleia Geral da ONU, apontando que jovens colombianos foram mortos em ações contra embarcações ligadas ao tráfico de drogas. Washington, porém, afirma que as operações fazem parte de uma ofensiva contra o narcotráfico, envolvendo oito navios de guerra e um submarino – o maior deslocamento militar americano na região em anos.

Leia mais: Em Manaus, presidente da Colômbia defende legalização de drogas na inauguração do CCPI que vai combater o tráfico

O ministro do Interior colombiano, Armando Benedetti, aliado de Petro, reagiu contra a revogação do visto. Ele sugeriu que, se houvesse justiça, o visto do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seria revogado, alegando que a medida americana é uma retaliação a Petro por confrontar diretamente os EUA.

O episódio ocorre em meio a tensões recentes entre os dois países, incluindo o fim da parceria antidrogas EUA-Colômbia, anunciado em 16 de setembro, com críticas à política antidrogas do governo colombiano.

