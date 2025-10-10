A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

EUA anunciam tarifa extra de 100% contra importações da China

Medida passa a valer em 1º de novembro de 2025, ou antes.

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 21:39 - Atualizado em 10/10/2025 às 21:40

Notícias de Mundo –  Os Estados Unidos aplicarão uma tarifa adicional de 100% sobre importações da China e implementarão novos controles de exportação para softwares essenciais produzidos em território norte-americano. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (10/10) pelo presidente Donald Trump, que indicou a entrada em vigor a partir de 1º de novembro de 2025, podendo ser antecipada “dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China”, segundo publicação na Truth Social.

De acordo com Trump, os controles afetarão “todo e qualquer software crítico”, numa tentativa de limitar o acesso chinês a tecnologias estratégicas. Mais cedo, o presidente endureceu o discurso contra Pequim, acusando o país de restringir a exportação de elementos de terras raras, insumos considerados essenciais para a indústria tecnológica.

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

Trump afirmou ainda que pretende elevar outras tarifas e descartou um possível encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, que estava previsto para ocorrer durante a Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, no fim do mês.

Segundo o anúncio, a nova tarifa será somada aos 30% já aplicados atualmente, o que representa novas tensões na relação comercial entre as duas maiores economias do mundo, após um período de relativa trégua. Até o momento, não houve comentário oficial do governo chinês sobre as declarações do presidente norte-americano.

A expectativa agora se volta ao impacto imediato no comércio bilateral e às possíveis respostas de Pequim, enquanto empresas de tecnologia acompanham os desdobramentos dos controles de exportação e seus efeitos sobre cadeias de suprimentos e licenças de software.

