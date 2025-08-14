A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

Procuradora-geral americana classifica ação como combate a “crime organizado” do regime chavista.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 11:39

Justiça da Argentina determina prisão de Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade

Foto: Reprodução/Youtube

Notícias do Mundo  – A embaixada dos Estados Unidos em Caracas anunciou na quarta-feira (13) a apreensão de US$ 700 milhões (quase R$ 3,8 bilhões) em bens do presidente venezuelano Nicolás Maduro, incluindo mansões, carros, aviões e joias. A medida, segundo a procuradora-geral americana Pam Bondi, faz parte de uma operação contínua contra o “crime organizado” ligado ao regime chavista.

“Isso é crime organizado. Não é diferente da máfia, e os bens relacionados a Maduro somam mais de US$ 700 milhões que já apreendemos; no entanto, seu reinado de terror continua”, afirmou Bondi em entrevista à Fox News, trecho compartilhado nas redes sociais da embaixada.

Além da apreensão, Washington elevou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, a quem os Estados Unidos vinculam ao Cartel de Sinaloa e acusam de ser um dos maiores traficantes de drogas do mundo. No início de agosto, o presidente Donald Trump assinou uma diretiva autorizando o Exército americano a combater cartéis na América Latina, marcando uma ação intervencionista semelhante à histórica Doutrina Monroe.

Leia mais: Maduro ameaça EUA após aumento da recompensa por sua captura: &#8220;Não se atrevam&#8221;

Segundo Bondi, os bens apreendidos incluem dois aviões multimilionários, uma mansão na República Dominicana, várias residências na Flórida, nove veículos, uma fazenda de cavalos e milhões em joias e dinheiro. Apesar da operação, a procuradora destacou que o suposto esquema criminoso do regime venezuelano continua ativo.

Autoridades americanas iniciaram o envio de membros da Força Aérea e fuzileiros navais ao Caribe, com o objetivo de reforçar a repressão e aumentar a pressão sobre o governo chavista.

