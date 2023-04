EUA aprovam remédio feito com bactérias de fezes humanas

Graves infecções intestinais poderão ser tratadas nos Estados Unidos com um novo medicamento aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), órgão semelhante à Anvisa.

O remédio chamado Vowst usa bactérias benéficas encontradas em fezes humanas com o objetivo de tratar essas infecções sem a necessidade de submeter o paciente a um transplante de fezes.

A indicação deste medicamento é para pacientes com infecções recorrentes pela bactéria Clostridium difficile. Esta bactéria consegue matar a microbiota do intestino, gerando cólicas, náuseas e diarreias intensas.

De uso oral, Vowst oferecerá aos pacientes um tratamento inovador, como explicou o diretor da FDA, Peter Marks, no comunicado à imprensa.

– A viabilidade deste medicamento com microbiota fecal e uso oral é um passo significativo para avançar no tratamento e no cuidado com pacientes que vivem com doenças da Clostridium difficile que ameaçam, inclusive, a vida.

De acordo com Marks, todos os anos pelo menos 15 mil pessoas morrem nos EUA em decorrência deste problema de saúde.

