EUA classificam aproximação de caças venezuelanos no Caribe como “manobra provocadora”

Notícias do Mundo – O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (4) que duas aeronaves militares da Venezuela, sob comando de Nicolás Maduro, se aproximaram de um navio da Marinha americana que navegava em águas internacionais no Caribe.

A ação foi considerada pelo Pentágono como uma “manobra altamente provocadora” e gerou alerta direto de Washington.

“Hoje, dois aviões militares do regime de Maduro voaram perto de um navio da Marinha dos EUA em águas internacionais. Esse movimento altamente provocador foi projetado para interferir em nossas operações contra o narcoterrorismo”, destacou o comunicado oficial divulgado pelo Departamento de Defesa nas redes sociais.

O episódio ocorre em um momento de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, com foco nas operações de combate ao tráfico de drogas e grupos criminosos na região do Caribe.