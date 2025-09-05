A notícia que atravessa o Brasil!

EUA classificam aproximação de caças venezuelanos no Caribe como “manobra provocadora”

O episódio ocorre em um momento de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela.

Por Fernanda Pereira

05/09/2025 às 13:43 - Atualizado em 05/09/2025 às 15:05

Trump Maduro Venezuela navios de guerra tensão militar

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (4) que duas aeronaves militares da Venezuela, sob comando de Nicolás Maduro, se aproximaram de um navio da Marinha americana que navegava em águas internacionais no Caribe.

A ação foi considerada pelo Pentágono como uma “manobra altamente provocadora” e gerou alerta direto de Washington.

“Hoje, dois aviões militares do regime de Maduro voaram perto de um navio da Marinha dos EUA em águas internacionais. Esse movimento altamente provocador foi projetado para interferir em nossas operações contra o narcoterrorismo”, destacou o comunicado oficial divulgado pelo Departamento de Defesa nas redes sociais.

Leia mais: Trump publica vídeo de operação militar dos EUA que deixou 11 mortos em barco venezuelano

O episódio ocorre em um momento de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, com foco nas operações de combate ao tráfico de drogas e grupos criminosos na região do Caribe.

