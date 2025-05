EUA determina remoção de mil militares trans nas Forças Armadas

Notícias do Mundo – A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta terça-feira (6) a entrada em vigor imediata de uma política do governo do ex-presidente Donald Trump que proíbe a presença de pessoas transgênero nas Forças Armadas. A decisão representa uma vitória significativa para Trump em sua tentativa de avançar com partes de sua agenda que foram contestadas em tribunais inferiores.

A nova política, segundo memorando divulgado, determina que militares com diagnóstico atual ou histórico de disforia de gênero — condição caracterizada pelo desconforto com o próprio sexo biológico — serão encaminhados para desligamento do serviço ativo. A norma também impede o alistamento de pessoas transgênero nas forças armadas dos EUA.

PUBLICIDADE

Durante seu primeiro mandato, Trump já havia tentado implementar medida semelhante, que chegou a ser permitida pela Suprema Corte, mas foi revogada em 2021 pelo presidente Joe Biden. Com a recente decisão, a restrição volta a vigorar.

Leia também: Bolsonaro diz a assessor de Trump em reunião que Moraes persegue opositores do governo Lula

Dos nove ministros da Suprema Corte, três integrantes liberais se manifestaram contra a decisão. Eles alegam que a medida representa um retrocesso nos direitos civis de pessoas transgênero e fere princípios de igualdade no serviço militar.

PUBLICIDADE

Estima-se que cerca de 14 mil pessoas transgênero estavam em serviço ativo nas forças armadas em 2018, segundo um instituto de pesquisa independente. Dados mais recentes do Departamento de Defesa apontam a existência de aproximadamente 4.240 militares trans com diagnóstico de disforia de gênero, incluindo membros da reserva e da Guarda Nacional.

A política não afeta transgêneros sem o diagnóstico clínico, mas especialistas alertam que o impacto psicológico e social da nova medida poderá ser profundo e controverso.