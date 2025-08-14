EUA enviam forças militares ao Caribe Sul contra cartéis latino-americanos

Notícias do Mundo – Os Estados Unidos iniciaram o envio de forças aéreas e navais ao Mar do Caribe Meridional com o objetivo explícito de enfrentar cartéis de drogas latino-americanos, classificados pelo governo de Donald Trump como organizações narcoterroristas. A medida representa uma expansão significativa da estratégia dos EUA no combate ao narcotráfico e à segurança nacional.

O Departamento de Defesa dos EUA começou a mobilizar tropas e equipamentos militares, incluindo aviões e navios de guerra. A ação ocorre após uma diretiva presidencial que autoriza o uso de força militar contra alguns cartéis latino-americanos, considerados organizações terroristas globais pela administração americana.

Cartéis como o Sinaloa, do México, e o Tren de Aragua, da Venezuela, estão entre os grupos alvo dessa ofensiva.

Essa mobilização faz parte de uma mudança de paradigma na forma como os EUA lidam com o narcotráfico – passando de uma abordagem predominantemente policial para uma com amplitude militar. Recentemente, o Pentágono recebeu ordem de preparar opções táticas que envolvem forças especiais e operações de inteligência e precisão.

O movimento também inclui reforço na vigilância aérea para coletar inteligência sobre a atuação dos cartéis e sua estrutura transnacional.

Embora o envio simbolize uma escalada no combate aos cartéis, a legalidade dessas operações — sobretudo em águas ou territórios estrangeiros — ainda é debatida, pois qualquer ação militar no exterior requer autorização do Congresso.