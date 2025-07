EUA firma acordo comercial colossal com o Japão e Trump celebra: “o maior já feito”

Notícias do Mundo – Os Estados Unidos e o Japão anunciaram um novo acordo comercial de grande escala nesta terça-feira (22), conforme comunicado do presidente norte-americano Donald Trump.

O pacto prevê investimentos japoneses de US$ 550 bilhões e estabelece tarifas recíprocas de 15% entre os dois países.

Trump destacou a importância do acerto, classificando-o como “talvez o maior acordo já feito”. Ele afirmou que o investimento japonês ocorrerá sob sua orientação, gerando “centenas de milhares de empregos” nos EUA.

O presidente também mencionou que 90% dos lucros decorrentes do acordo ficarão com os americanos, reforçando a expectativa de benefícios econômicos significativos para o país.

Além disso, o novo pacto modifica uma proposta anterior, que previa tarifas de 25% sobre produtos japoneses. Com a redução para 15%, a medida visa facilitar o comércio entre as nações e fortalecer as relações bilaterais.

Trump encerrou sua declaração afirmando que este é um “momento muito empolgante” para os Estados Unidos, ressaltando o ótimo relacionamento com o Japão.

A expectativa é que o acordo traga um impacto positivo não apenas nas economias dos dois países, mas também nas dinâmicas comerciais globais.