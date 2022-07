EUA: Google excluirá histórico de visitas a clínicas de aborto

Na última sexta-feira (1º), o Google anunciou que seus produtos irão deletar o histórico da localização de pessoas que forem a clínicas de abortou nos Estados Unidos. A decisão da empresa surgiu após a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou, no dia 24 de junho, a regra que liberava o direito ao aborto legal no país. As informações são do Tilt, do UOL.

– Se nossos sistemas identificarem que alguém visitou um desses lugares, iremos deletar esse registro do Histórico de Localização logo após a visita – disse Jen Fitzpatrick, vice-presidente de experiências e sistemas, no blog oficial do Google.

Continua depois da Publicidade

A decisão da companhia, em relação aos históricos deletados, também se aplica a visitas feitas a centros de aconselhamento, abrigos contra violência doméstica e clínicas de fertilização.

– A iniciativa visa responder a crescentes preocupações de que dados coletados por aplicativos, celulares ou outros recursos eletrônicos poderiam ser cooptados por autoridades para investigar e punir pessoas que decidirem realizar um aborto – reportou o Tilt.

Fonte: Pleno.News